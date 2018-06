Richter ordnet an: Neonazi muss Tattoos entfernen!

Der 19-Jährige betrat den Saal mit Verband. Und Mütze. Die nahm er dann ab. Zu sehen: ein „SS“-Tatoo am Hinterkopf. Am Unterschenkel, unter dem Verband, prangt ein Eisernes Kreuz mit den symbolträchtigen Zahlen 18 (Adolf Hitler) und 88 („Heil Hitler“). So „g’schamig“ wie jetzt war er sonst nicht unterwegs - er prahlte damit in diversen Social-Media-Foren. Heute will er - das Heimkind, dessen Vater starb - wissen, dass er sich „die falschen Freunde“ ausgesucht hat.