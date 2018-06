LIVE: Suarez bringt Uruguay gegen Saudis in Front!

Im 100. Auftritt in Uruguays Teamtrikot ist für Luis Suarez alles bereitet: Mit Saudi-Arabien wartet auf die Südamerikaner der Prügelknabe der ersten WM-Spiele. Mit einem Erfolg auch im zweiten Gruppenspiel in Rostow könnten die Uruguayer für das Achtelfinale planen. Suarez ging - wie auch Edinson Cavani - im ersten Auftritt in Russland leer aus, umso größer ist nun sein Torhunger. Saudi-Arabien bietet sich da als Aufbaugegner für Uruguays Sturmgespann geradezu an. Die Araber gingen im WM-Auftaktspiel gegen den Gastgeber 0:5 unter, der heimische Verband kritisierte daraufhin offen die Spieler. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!