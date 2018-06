Die Steiermark kocht die EU-Hauptstadt ein

Wichtige Konferenz in der Steiermark

Und, hat’s was gebracht? Ja, fix ist, die Steiermark wird vom 19. bis 21. November Austragungsort der „SME-Assembly 2018“ sein. Was da vom Titel ein bissl technokratisch daherkommt, ist in Wahrheit die Strategiekonferenz der EU, bei der die politische Linie in Sachen Klein- und Mittel-Unternehmen festgelegt wird. Das feierte man gleich bei einem Empfang im Steiermark-Haus, den Chef Ronald Rödl in bewährter Manier mit Prominenz aus der EU-Hauptstadt geschmückt hat. Und bei dem man mit Kernöl, Vulcano-Schinken und steirischen Tröpferln die Gäste eingekocht hat.