Buwog-Abrechnung über Zypern „klingt nicht gut“

Buwog-Prozess wird ausgeweitet

Der Buwog-Prozess wird nun noch komplexer und damit auch langwieriger. Der Grund: Das Gericht zieht, wie am Mittwoch angekündigt, nun auch die Causa Telekom in die Hauptverhandlung mit hinein. Wegen „subjektiver Konnektivität“, wie Richterin Hohenecker erklärte. In der besagten Causa geht es um „schwarze Kassen“ der Telekom Austria und den Verdacht auf Parteienfinanzierung. Meischberger und Hochegger müssen sich auch hier vor Gericht verantworten. Grasser und die anderen, in der Telekom-Causa nicht Angeklagten, müssen dann zu diesen Prozessterminen nicht erscheinen.