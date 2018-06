London: Explosion in U-Bahn-Station löst Panik aus

Die Angst vor einem weiteren Terrorangriff in London schwingt stets mit, deshalb hat eine Explosion in einer U-Bahn-Station der britischen Hauptstadt am Dienstagabend Panik ausgelöst. Rettungskräfte eilten nach einem Notruf zur Station „Southgate“ im Norden der Stadt, der Bahnhof wurde geschlossen. Fünf Menschen wurden verletzt.