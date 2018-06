Russlands Tor-Show und Salahs erster WM-Treffer!

Gastgeber Russland hat bei der WM einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Fünf Tage nach ihrem 5:0-Auftaktsieg gegen Saudi-Arabien setzte sich die „Sbornaja“ am Dienstag gegen Ägypten mit 3:1 (0:0) durch und könnte bereits am Mittwoch als Aufsteiger feststehen. Die Nordafrikaner stehen nach dem zweiten „Nuller“ hingegen vor dem Aus in Gruppe H. Alle Highlights oben im Video!