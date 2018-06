Klavierlehrer soll Schülerin vergewaltigt haben

„Wenn du was sagst, tu’ ich deiner Familie etwas an!“ - Unter anderem mit solchen Drohungen soll ein rund 50-jähriger Klavierlehrer aus Gmunden in Oberösterreich eine Schülerin drei Jahre lang gefügig gemacht haben. Nach Suizidversuchen brach die heute 16-Jährige ihr Schweigen. Am 5. Juli steht ihr mutmaßlicher Peiniger in Wels vor Gericht.