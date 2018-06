Pkw-Diebstahl erfunden:Er wollte Unfall vertuschen

Weil er vertuschen wollte, dass er den Schranken auf einem Parkplatz in Seelach beschädigt hat, erfand ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt den Diebstahl. Am Wochenende erstattete er Anzeige bei der Polizei: Sein schwarzer Audi A6 wäre in der Nacht von 15. auf 16. Juni von einem Parkplatz gestohlen worden.