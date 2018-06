Gina-Lisa: Der traurige Grund für ihre Beauty-OPs

Als natürliche Blondine mit einem frechen Mundwerk startete Gina-Lisa Lohfink 2008 in Heidi Klums „Germany‘s next Topmodel“ durch. Seitdem ist nicht nur viel im Leben der 31-Jährigen passiert, es hat sich auch ihr Aussehen drastisch verändert. Eine Beauty-OP nach der anderen hat Gina-Lisa in den letzten Jahren gemacht, von Natürlichkeit ist bei ihr schon längst nichts mehr zu sehen. Dass sie mit ihrem Look nicht jedem gefällt, dessen ist sich die Blondine bewusst, im Interview mit RTL beteuert sie aber: „Ich finde es schön, wie ich bin.“