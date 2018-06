Terrorverdacht: Mädchen (15) sitzt in U-Haft

Wie Karl Fischer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Sonntag mitteilte, sei man durch Auswertung der IP-Adresse unter Mithilfe eines ausländischen Geheimdienstes auf die Spur der Schülerin gekommen. Am 18. Mai wurde die Untersuchungshaft verhängt und am 30. Mai für einen Monat verlängert, so Fischer. Bei der Auswertung ihres Handys soll weiteres Propagandamaterial gefunden worden sein.