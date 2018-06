Einreisestopp für Flüchtlinge ohne Papiere

„Ende des Kontrollverlusts erwartet“

Und auch Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft appelliert an den Innenminister: „Die Menschen in Deutschland erwarten ein Ende des Kontrollverlusts und die Wiederherstellung der gesetzmäßigen Kontrollen an unseren Grenzen.„ Seehofer sei “befugt dies durchzusetzen„, nur so könne “der Vertrauensverlust der Bevölkerung nicht noch weiter vergrößert werden".