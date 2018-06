Kroatien „rupft“ Nigerias „Super-Adler“!

Die erste von maximal sieben Hürden hätte Kroatiens „Goldene Generation“ auf dem Weg zu ihrem allerbesten Ergebnis bei einer WM-Endrunde schon einmal gemeistert - Nigeria ist im Duell mit Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic und Co. seinem Ruf als afrikanischer „Geheimfavorit“ nicht wirklich gerecht geworden! Auch wenn die Anzeigetafel in der Arena Baltika von Kaliningrad am Ende „nur“ ein 2:0 für die Kroaten auswies, die Nigerianer kamen einem Sieg ihrerseits zu keinem Zeitpunkt der auf überschaubarem Niveau dahinplätschernden Partie auch nur ansatzweise nahe.