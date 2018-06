Die Stimmen zu Kroatien gegen Nigeria

Zlatko Dalic (Kroatien-Teamchef): „Es war von Anfang an ein disziplinierter Auftritt. Wir können besser spielen, keine Frage. Die Kreativität war beim Gegner im Spiel nach vorne nicht so vorhanden. Der Sieg geht in Ordnung. Ich denke, wir haben in jeder Phase das Spiel kontrolliert. Es war ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale.“