Innsbrucker Neo-Priester: „Fühle mich angekommen“

Priestermangel in der Diözese Innsbruck

Die Priesterweihe am Sonntag im Dom zu St. Jakob in Innsbruck war ein seltenes Ereignis. Die nächste steht erst in fünf Jahren an. Der Priestermangel ist für die Kirche in Österreich eine große Herausforderung. In der Diözese Innsbruck mit seinen 382.000 Katholiken gibt es derzeit rund 220 geweihte Priester, davon sind jedoch rund 30 schon in Pension und noch einmal so viele im Vorruhestand. Das Durchschnittsalter liegt bei 63 Jahren. Wenige Priesteranwärter kommen nach: Derzeit absolvieren zwölf Seminaristen aus drei Diözesen (Innsbruck, Feldkirch und Linz) ihre Ausbildung in Tirol, davon drei für Innsbruck.