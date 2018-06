Beim Pilgern dem heiligen Wolfgang auf der Spur

Wenn die Glocke dreimal läutet, geht ein Wunsch in Erfüllung

„In einer Höhle führte er ein strenges Leben“, erzählt Wolfgangsee Tourismus-Chef Hans Wieser an jenem Platz, an dem seit 1626 eine kleine Kirche steht: Die Falkenstein-Kapelle mit dem steinernen „Wolfgangibett“, das - dem 1052 von Papst Leo IX. Heiliggesprochenen - der Legende nach als Lager diente. In der Pilger und Wallfahrer betend verharren und zwei Dinge tun: Sie zwängen sich durch den alles Übel abstreifenden „Durchkriechstein“ und sie ziehen einmal fest am Glockenstrang - wenn die Glocke dreimal läutet, geht ein Wunsch in Erfüllung