Ägypten-Trainer sauer: Ramadan macht Spieler müde

Cuper hat sich die WM-Vorbereitung wohl anders vorgestellt. Der muslimische Fastenmonat fiel in diesem Jahr genau in die Vorbereitung. Gläubige Muslime dürfen in dieser Zeit von Sonnenaufgang bis Untergang nichts essen und trinken. Deshalb musste das Training umgestellt werden. Bei der WM betrifft es neben Ägypten auch die Mannschaften aus Saudi-Arabien, Iran, Marokko, Senegal, Nigeria und Tunesien.