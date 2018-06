In diesen Fällen sagen wir Danke!

Wiener darf in Wohnung bleiben

Aufgrund einer schweren Erkrankung wurde einem Leser kürzlich die Pension gewährt. An sich eine gute Nachricht - für Walter V. bedeutete es allerdings, dass er aus seiner Wohnung ausziehen sollte: Der Wiener bewohnt nämlich eine sogenannte Poolwohnung, die - grob erklärt - für ehemals obdachlose Menschen mit Betreuungsbedarf zur Verfügung steht. Der Mietvertrag kann, wenn es keine Probleme gibt, dabei später vom betreuenden Verein direkt auf den Betroffenen selbst übergehen. Zuerst sollte der Leser nun also aufgrund seines Pensionsbezuges ausziehen, später wurde Herrn V. eine Ersatzwohnung angeboten. Ein ärztliches Gutachten aber besagte, dass der Wiener wegen seiner Krankheit gar nicht in der Lage für einen Umzug sei. Weshalb er, ob seiner verzweifelten Lage, letztlich uns schrieb. Auf Ersuchen der Ombudsfrau hin prüfte man bei Wiener Wohnen den Fall des Lesers erneut und entschied schließlich menschlich: Herr V. darf nun doch in seiner Wohnung bleiben.