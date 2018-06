7 Jahre für exklusive Wohnung keine Miete gezahlt

Die Eigentümer mussten schließlich auf dem privatrechtlichen Weg eine Räumungsklage einbringen. So etwas dauert aber. Und so genossen die Deutschen weiter ihr „gratis“ Leben mitten in der schönen Salzburger Altstadt. Es dauerte bis zum Februar 2016, bis die Klage endlich rechtskräftig wurde. Das Ehepaar war natürlich durch diverse Schreiben vorgewarnt. Die beiden tauchten ohne zu bezahlen unter, nachdem die Räumungsklage zugestellt werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf 100.000 Euro. Der einzige Trost für den Eigentümer: die Wohnung wurde in einem guten Zustand zurückgelassen. Das ist bei so genannten „Miet-Nomaden“ nicht immer so. Im Gegenteil, oft sind die Räumlichkeiten nach dem Auszug in einem derart fürchterlichem Zustand, dass umfassend renoviert werden muss.