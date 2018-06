Zählt Leistung in Österreich noch etwas?

Erfolg haben - und diesen Erfolg auch zeigen: Geht das in unserer Heimat Österreich? Zählt Leistung überhaut noch was? Oder sind wir längst zu sehr zu Leistung, zum alltäglichen Funktionieren verpflichtet? krone.at-Kolumnistin und #brennpunkt-Moderatorin Katia Wagner stellt diese Fragen am Mittwoch unter anderem Formel-1-Weltmeister und Airline-Manager Niki Lauda. Oben gibt‘s die ganze Sendung noch einmal zum Nachsehen - und alle Highlights finden Sie hier!