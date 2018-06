Der Wunschtraum vieler: Immobilie in Kitzbühel

Was Tirol betrifft, wünschen sich die meisten ein Haus oder ein Appartement in Kitzbühel. Der Haken an den Wunschträumen? „Wer den Kauf einer Ferienimmobilie überlegt, sollte unbedingt genaue Erkundigungen über die örtlichen Bestimmungen für Zweitwohnsitze einholen“, rät der Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, Peter Weinberger. Der Kauf scheitere oft nicht nur am Budget, sondern auch an der Verfügbarkeit am Markt. „Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem“, heißt es bei Raiffeisen Immobilien. In Kärnten, Tirol und Salzburg sind Objekte dem Immobilienanbieter zufolge nur schwer zu bekommen. Das liege zum einen an der „enormen Nachfrage“ aus dem In- und Ausland, aber auch an den „strengen Zweitwohnsitzbestimmungen“, die von Bundesland zu Bundesland bzw. von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich seien. In Tirol würden „so gut wie keine Zweitwohnsitz-Widmungen mehr“ vergeben.