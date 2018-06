US-Kampfjet vor Japans Küste abgestürzt

Die seit dem Jahr 1974 vom US-Hersteller McDonnell Douglas (heute Boeing) produzierte Kampfflugzeug-Reihe leidet unter zunehmender Materialermüdung und Verschleiß. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Abstürzen, etwa im Oktober 2014 in der Nähe einer US-Basis in Großbritannien. Im Dezember war ein Teil eines US-Helikopters auf ein japanisches Schulgelände gestürzt. Zuvor hatte der Absturz eines US-Militärflugzeugs vom Typ MV-22 Osprey einen riesigen Such- und Rettungseinsatz verursacht.