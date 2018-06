Rucksack bringt Polizei auf Spur von Vergewaltiger

Deutschland hat sich vom Schock der brutalen Vergewaltigung und Ermordung der 14 Jahre alten Susanna immer noch nicht erholt, da wird bereits die nächste mutmaßliche Vergewaltigung einer jungen Frau durch einen Flüchtling öffentlich. Wie die „Bild“ am Sonntag berichtete, soll ein 23-Jähriger aus Syrien in Freiburg im Breisgau eine 25 Jahre alte Frau in einem Park mitten in der Stadt vergewaltigt haben. Der Flüchtling, der seinen Rucksack mit Dokumenten am Tatort zurückließ, wurde festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Auch über Susannas mutmaßlichen Mörder Ali B. wurde am Sonntag die U-Haft verhängt.