IS-Bestien bedrohen Topstars der Fußball-WM!

Auch bei der EURO 2016 in Frankreich oder den Olympischen Spielen in Rio galten bereits drastische Sicherheitsvorkehrungen. „Der größte Teil des Budgets geht bei internationalen Sportveranstaltungen heutzutage für die Sicherheit drauf“, sagt Boniface. 64 Spiele werden bei der WM in zwölf Stadien in elf Städten ausgetragen - viele Gelegenheiten für Extremisten, zuzuschlagen. „Während die Veranstaltungsorte der WM durch vielfältige Sicherheitsmaßnahmen schwer anzugreifen sind, herrscht an weniger geschützten Zielen kein Mangel“, heißt es in dem Bericht des CTC.