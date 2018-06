Luftangriffe in Syrien: Dutzende Menschen getötet

Wie die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag berichtete, führten vermutlich russische Kampfflugzeuge die Angriffe am Donnerstagabend aus. Rettungskräfte der Organisation Weißhelme sagten, die Angriffe hätten auf einen Markt in der Nähe einer Moschee abgezielt. Der Chef der Bobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, sprach von einem „Massaker“.