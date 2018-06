England gibt sich gegen Costa Rica keine Blöße

Englands Nationalteam hat am Donnerstag eine erfolgreiche Generalprobe für die Fußball-WM in Russland abgeliefert. Der Weltmeister von 1966 gewann in Leeds gegen Costa Rica, ebenfalls für das Turnier in Russland qualifiziert, dank dem Hammer-Treffer von Marcus Rashford (13. im Video) und Danny Welbecks Tor (76.) mit 2:0.