Wo man noch günstige Wohnungen findet

Geht es nach einer Umfrage von ImmobilienScout 24, müssen die Wiener schon einmal länger suchen, bis sie eine günstige Wohnung finden. Das will die Plattform durch Recherchen herausgefunden haben. Nur ein Prozent aller neuen Wohnungen in Wien soll auf dem privaten Sektor weniger als 400 Euro kosten. Bei den gebrauchten sind es zwei Prozent. Das größte Angebot gäbe es hier bei Quartieren, die in den Bereich 1000 Euro und mehr fallen. 55 Prozent aller neuen Wohnungen kosten in unserer Stadt nach dieser Zählung mehr als 1000 Euro, bei den gebrauchten Wohnungen sind es 57 Prozent.