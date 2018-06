St. Pölten verpflichtet Drescher vom WAC

„Mit Daniel haben wir einen routinierten Innenverteidiger dazubekommen, der uns in Zukunft in der Defensive mehr Stabilität verleihen soll“, sagte General Manager Andreas Blumauer über den 169-fachen Bundesligaspieler. Neben Manuel Martic, der die Niederösterreicher am Mittwoch in Richtung Rapid verlassen hatte, sucht auch SKN-Eigenbauspieler David Stec eine neue Herausforderung. Der 24-jährige Defensivspieler wechselt ablösefrei zu Pogon Stettin in die polnische erste Liga.