Lionel Messi jagt seinen letzten großen Traum

Bei der Fußball-WM 2018 wird kaum ein Spieler so unter Druck stehen wie Lionel Messi. Dass der vielleicht beste Fußballer der Gegenwart Argentinien noch nicht zum ganz großen Triumph geführt hat, ist der einzige Makel in seiner sonst so bilderbuchartig verlaufenen Karriere. Vor vier Jahren unterlag die „Albiceleste“ im Finale Deutschland, heuer erscheint ein ähnlicher Lauf nicht so realistisch.