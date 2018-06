Ronaldo: Nach EM-Titel nun auch WM-Triumph?

Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Kaum ein Fußball-Nationalteam ist so stark von einem einzelnen Spieler geprägt wie das portugiesische. Cristiano Ronaldo hat sein Land 2016 in Frankreich zum Europameistertitel geführt. Zwei Jahre später wollen die Portugiesen mit verändertem Personal, aber ähnlichem taktischen Konzept auch bei der WM in Russland reüssieren.