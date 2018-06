Byron Katie kommt mit „The Work“ nach Wien

Byron Katie beehrt Wien

Sie sind neugierig geworden? Im Rahmen ihrer Europatournee macht Byron Katie auch Station in Wien. Im (einzigen) Zwei-Tages-Workshop erhalten Besucher die Gelegenheit, „The Work“ selbst auszuprobieren und die positiven Effekte dieser Methode zu erleben. Auch wird die mittlerweile 75-Jährige für Buchsignierungen (23. Juni, 17.30 Uhr) zur Verfügung stehen. Falls Sie der englischen Sprache nicht mächtig sind - keine Sorge! Das Seminar wird durchgehend deutsch - und in anderen Sprachen - simultan übersetzt.



Wann? 22. und 23. Juni 2018, jeweils 10 bis 17.30 Uhr

Wo? Austria Center Wien, Bruno-Kreisky Platz 1, 1220 Wien

Was? Einlass jew. um 9 Uhr, freie Sitzplatzwahl

Eintritt? 179 Euro (Zwei-Tages-Ticket), Studenten, Arbeitslose und Niedrigverdiener: 119 Euro

Weitere Informationen erhalten Sie beim Veranstalter Turn It Around und per E-Mail.



