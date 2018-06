Hier gibt‘s einen gratis Outdoor-Fitnessplatz

In der Südkärntner Tourismushochburg St. Kanzian wurde direkt am Klopeiner See das erste Fitness-Studio unter freiem Himmel eingerichtet - mit Seeblick. Im gemeindeeigenen Strandbad Süd, direkt an der Süduferstraße, wurde am Mittwoch der Sport-Beach, übrigens der erste in Kärnten, eröffnet.