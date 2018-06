Königstorfer wieder zurück am Landestheater

5 Jahre in Wien

Nach der Eröffnung des Linzer Musiktheaters zog es Königstorfer nach Wien. Als Geschäftsführer übernahm er das Burgtheater in einer mehr als heiklen (finanziellen) Phase - doch er konnte den großen Kulturdampfer rasch in ruhigeres Wasser lenken. In Linz „beerbte“ ihn Uwe Schmitz Gielsdorf , dessen Vertrag allerdings nach fünf Jahren nicht mehr verlängert wurde. Da war der Weg frei - Thomas Königstorfer kommt zurück nach Linz!