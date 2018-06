Auch Anpassung an den Klimawandel ist notwendig

„OÖ-Krone“: Also Anpassung an den Klimawandel. Aber wie?

Anschober: Durch die Vorsorge gegen extreme Witterungssituationen, etwa mit Hochwasserschutzprojekten. Durch die Anpassung unserer Gesundheitsversorgung an die Hitzesommer und die Begrünung der Städte, um sie in den heißen Sommern etwas erträglicher zu machen. Und vieles mehr.