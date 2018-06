Hornbach führt sechste Urlaubswoche ein

156 Märkte in neun Ländern

Die deutsche Hornbach-Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr 4,1 Milliarden Euro umgesetzt - um fünf Prozent mehr als im Jahr davor. Derzeit betreibt der Konzern 156 Bau- und Gartenmärkte in neun Ländern. In Österreich ist Hornbach mit 14 Märkten vertreten und beschäftigt 1650 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 belief sich der Österreich-Umsatz auf 360 Millionen Euro.