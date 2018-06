Lily Allen: Die Musik als wichtige Therapie

Für ihr Ehe-Aus gibt sie sich selbst die Schuld, wie auch das sehr zurückgenommene „Apples“ verdeutlicht. Zu sanft berührten Saiten haucht sie „It was all too much for me / Now I‘m exactly where I didn‘t want to be / I just love my mommy and daddy / I guess that apple doesn‘t fall far from the tree“ - Allen hat die Fehler ihrer Eltern wiederholt. Es geht allerdings noch trauriger: Auf „Three“ nimmt sie die Perspektive ihrer Tochter ein, die sich allein gelassen fühlt von einer Mutter, die ständig unterwegs ist („Please don‘t go / Stay here with me / It‘s not my fault / I‘m only three“).