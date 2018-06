Frau soll Haustiere unversorgt eingesperrt haben

Eine 48-jährige Burgenländerin ist am Montag in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil sie ihre Haustiere vier Tage lang ohne ausreichende Versorgung eingesperrt haben soll. Das Verfahren endete mit Diversion. Die vier Katzen und Hunde sollen laut Anklage ihre Notdurft in der Wohnung verrichtet haben. Die Katzen sollen an Floh- und Milbenbefall, ein Hund an unversorgtem Nabelbruch gelitten haben.