Positive Bilanz: Lagerhaus mit Umsatzplus

Gründe für die steigenden Zahlen sind die Eröffnung des neuen Haus- und Gartenmarktes in Spittal sowie die Erweiterung des Marktes in Feldkirchen und neue Franchisepartner in Tirol. In der Baustoffsparte konnte der Umsatz um sieben Prozent gesteigert werden. Investiert wurde unter anderem in die Modernisierung des Silobetriebes sowie in das Technik-Kompetenzzentrum Klagenfurt.