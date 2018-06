Gasexplosion im Badezimmer: Bewohnerin verletzt

In einem Mehrparteienhaus in der Slavi-Soucek-Straße im Salzburger Stadtteil Aigen ist es am Montag kurz nach 16 Uhr zu einer Gasverpuffung in einem Badezimmer gekommen. Beim Einschalten des Lichtes habe sich eine Explosion samt Stichflamme ereignet, berichtete die Bewohnerin (60).