Mure verlegte Straße: Unwetter in Feld am See

„Im Bereich Feld am See, Radenthein und Untertweng gingen die heftigsten Unwetter nieder“, hieß es Montagabend aus der Landesalarm- und Warnzentrale. In Feld am See traten mehrere Bäche über die Ufer, eine Mure hatte die Millstätter Straße verlegt. Auch Teile des Ortes wurden überschwemmt - Keller mussten von der Feuerwehr ausgepumpt werden. Auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei standen im Einsatz, um mit Räumfahrzeugen die Fahrbahnen frei zu bekommen.