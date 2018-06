Putin: „Spöttisches“ Interview mit Armin Wolf

Das Interview wird am 4. Juni in einer Länge von 45 Minuten ausgestrahlt. Die ungekürzte 52-Minuten-Version wird in der Mediathek des ORF abrufbar sein - und darüber hinaus, auf Wunsch der russischen Pressestelle, auf der Website des Kreml. Putin wird am Dienstag zu einem eintägigen Besuch in Österreich erwartet.