USA verlegen F- 35- Kampfjets erstmals nach Europa

"Es ist einfach wichtig, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern Übungen abhalten, um auch in Zukunft die Souveränität der Bündnispartner sichern zu können", so US- General Tod D. Wolters in einer Stellungnahme.

Ein F-35-Jet der US-Streitkräfte Foto: AFP

Rasante Aufrüstung der US- Streitkräfte in Europa

Die Entsendung der F- 35- Stealthfighter ist ein weiteres Mosaiksteinchen in der zuletzt rasanten Aufrüstung der US- Streitkräfte in Europa. Für größere Aufregung hatte etwa im Jänner die Ankunft von US- Panzern im deutschen Bremerhaven gesorgt.