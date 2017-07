Hamburg: Ermittlungen gegen 35 Polizisten

Nach den schweren Krawallen während des G20- Gipfels am vergangenen Wochenende in Hamburg wird derzeit gegen 35 deutsche Polizisten ermittelt. In 27 Fällen gehe es um Körperverletzung im Amt, sagte ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde am Freitag. Bürgermeister Olaf Scholz lobte unterdessen zum wiederholten Male die Arbeit der Polizei. "Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise", so der SPD- Politiker in einem Interview mit dem Radiosender NDR 90,3.