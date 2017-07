Deutscher Finanzminister vergleicht Türkei mit DDR

Schäuble erklärte außerdem, die Bundesregierung könne für die Sicherheit deutscher Türkei- Touristen "nicht mehr garantieren". Auch der deutsche Justizminister Heiko Maas (SPD) warnte vor Reisen in die Türkei. Er sagte, ebenfalls in der "Bild"- Zeitung von Freitag, "wer in die Türkei reist, verbringt seinen Urlaub leider nicht in einem Rechtsstaat".

Am Donnerstag hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) eine "Neuausrichtung" der Politik gegenüber Ankara angekündigt. Neben verschärften Hinweisen für Türkei- Urlauber kündigte das Außenministerium auch an, Wirtschaftshilfen und Exportgarantien für die Türkei zu überdenken. Die Regierung in Ankara warf der deutschen Bundesregierung daraufhin eine "große politische Verantwortungslosigkeit" vor.

Außenminister Sigmar Gabriel Foto: AFP/dpa/Kay Nietfeld

Deutscher Menschenrechtsaktivist verhaftet

Die ohnehin angespannten deutsch- türkischen Beziehungen wurden zuletzt durch die Inhaftierung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner weiter belastet. Dieser und fünf weitere Menschenrechtler waren vergangene Woche bei einem Workshop in Istanbul festgenommen und zunächst in Polizeigewahrsam gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, eine "bewaffnete Terrororganisation" zu unterstützen.

Der neue scharfe Kurs gegenüber Ankara ist eine Reaktion Deutschlands auf die Verhaftung. Das Auswärtige Amt in Berlin hat deshalb am Donnerstag die Reisehinweise für das beliebte Urlaubsland verschärft und rät Türkei- Reisenden nun offiziell zu "erhöhter Vorsicht".