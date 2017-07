Fidget Spinner: Spielzeug oder Hypnose- Instrument?

Jeder neue Trend hat auch seine Kritiker. Die politische Debatte, die der sogenannte Fidget Spinner in Russland ausgelöst hat, scheint dann aber doch eher übertrieben. Die Verbraucherschutzbehörde in Moskau kündigte nämlich am Dienstag eine Untersuchung über mögliche Gesundheitsgefahren des Fingerkreisels an. Vorausgegangen war ein spekulativer Bericht des russischen Fernsehens, wonach Fidget Spinner anfällig für Botschaften der Opposition machen könnten.