Kaia Gerber: Zu jung für dieses freizügige Foto?

Mit ihren 15 Jahren zählt Kaia Gerber schon zu den gefragtesten Jungmodels der Branche, konnte unter anderem schon Kampagnen für Marc Jacobs oder Armani an Land ziehen. Doch jetzt gibt es für ein sehr freizügiges Foto reihenweise Kritik im Netz.

Darauf zu sehen ist die Tochter von Cindy Crawford und Rande Gerber, wie sie vor dem Spiegel posiert und nicht mehr trägt als einen weißen Bademantel, den sie lasziv über die Schultern fallen lässt und am Dekolleté lediglich mit ihrer Hand festhält. Dazu schaut sie verführerisch. Ganz schön aufreizend für einen Teenager!

"Foto viel zu provokant!"

Das finden übrigens auch die meisten von Kaias Fans. Die reagieren im Netz mit heftiger Kritik. "Das ist ein sehr erwachsenes Foto für ein so junges Alter", heißt es da. Oder: "Warum musst du dich immer wie eine erwachsene Frau herrichten, wenn du eigentlich wie eine 15- Jährige, die bald 16 wird, ausschauen solltest?" Und weiter: "Auch dieses Foto ist für dich etwas zu provokant, um es auf Instagram zu posten. Ich frage mich, ob das Motiv von jemandem in deinem Alter, der so etwas in den sozialen Netzwerken postet, jenes ist, Aufmerksamkeit zu erlangen?"

Es ist nicht das erste Mal, dass die heute 15- Jährige mit zu sexy Fotos für gemischte Gefühle bei ihren Fans sorgt. Bereits mit zehn Jahren sorgte ihr allererster Modeljob für Versace für eine Shitstorm. Damals wurde Kaia in einem enganliegenden Minirock für die Kinder- Kampagne des Modehauses fotografiert. Danach zog allerdings Cindy Crawford selbst die Notbremse und entschied, dass ihre Tochter noch zu jung fürs Business sei. Drei Jahre später startete Kaia Gerber dann doch als Model durch.