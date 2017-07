Froome verteidigt Gesamtführung - Aru fällt zurück

Vorjahressieger Chris Froome hat das Gelbe Trikot auch auf der ersten Alpenetappe der Tour de France erfolgreich verteidigt. Der Brite führt nach dem schwierigen 17. Abschnitt über vier Pässe 27 Sekunden vor dem Kolumbianer Rigoberto Uran und dem zeitgleichen Romain Bardet. Der Franzose hatte Froome mehrmals erfolglos attackiert, seinen Attacken am Col du Galibier fiel aber Fabio Aru zum Opfer. Der Italiener rutschte vom zweiten auf den vierten Gesamtrang ab. Er hat vor der letzten Bergetappe am Donnerstag mit der Ankunft am Col d'Izoard aber nur 53 Sekunden Rückstand auf Froome.