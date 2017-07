Wien: 3 Mädchen in flagranti bei Einbruch ertappt

Einem jungen Einbrechertrio haben Beamte der Fremdenpolizei am Freitagvormittag in Wien das Handwerk legen können. Die drei Mädchen im Alter von 15 bis 16 Jahren wurden im Bezirk Penzing in flagranti bei einem versuchten Einbruch erwischt. Auch ein weiterer Coup kurz zuvor im Bezirk Neubau konnte dem Trio nachgewiesen werden. Die drei Beschuldigten befinden sich in Haft.