WEGA- Einsatz nach Schüssen vor Wiener Diskothek

"Es gab einen Einsatz der WEGA und des Landeskriminalamts in dem Lokal, vor dem es in der Nacht zuvor zu der Schussabgabe auf den Mann gekommen ist", so Steirer zu krone.at. Näheres könne dazu jedoch nicht bekannt gegeben werden, man halte sich aus ermittlungstaktischen Gründen in dem Fall bedeckt, so die Sprecherin weiter.

Opfer "nach wie vor in stabilem Zustand"

Indes hoffe man, dass das Opfer, das in der Nacht auf Samstag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr früh vor der Diskothek auf einem Parkplatz angeschossen worden war, demnächst zu dem Vorfall befragt werden kann. "Der Mann befindet sich nach wie vor in stabilem Zustand", so Steirer über den Gesundheitszustand des Opfers.

Der 42- Jährige hatte sich nach der Tat trotz mehrerer Schussverletzungen selbst - alleine oder in Begleitung - ins Krankenhaus begeben. Nach wie vor ist über ein mögliches Motiv und den Tathergang nichts bekannt.