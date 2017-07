Umfrage prophezeit Kurz einen Erdrutschsieg

Foto: APA/HANS PUNZ

35% für Kurz, wie die aktuelle Umfrage der IMAS- Meinungsforscher (sample 1000) ergeben haben, kämen einem ÖVP- Erdrutschsieg gleich. Bei der Wahl 2013 kam die Volkspartei nämlich nur auf 24%. Die SPÖ würde mit 25% schlechter abschneiden als 2013, als sie 26,8% erreichte. Strache würde von 20,5% im Jahr 2013 auf 24% zulegen.

Koalitionsvarianten

Entscheiden die Wähler am 15. Oktober tatsächlich so wie von IMAS aktuell abgefragt, dann braucht sich die SPÖ nicht den Kopf zu zerbrechen, ob sie mit der FPÖ eine Koalition bilden soll. Rot- Blau hätte nämlich keine Mandatsmehrheit im Parlament. Dafür kämen ÖVP plus FPÖ zusammen auf knapp 60% der Stimmen. Ein politischer Umsturz stünde damit bevor, doch Vorsicht, der Wahlkampf dauert noch drei Monate.

Kleine zerbröseln

Weg vom Fenster und der Macht die Kleinparteien: 11% die Grünen, denen der von IMAS noch nicht abgefragte Peter Pilz politisch das Wasser weiter abgraben wird. NEOS 3%, Team Stronach 0% und raus aus dem Parlament.

Peter Gnam, Kronen Zeitung