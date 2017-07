Überfall in Kindergarten: Frau mit Messer bedroht

Schwerer Raubüberfall in einem Wiener Kindergarten: Am Montag betrat ein 28- Jähriger die Einrichtung in Meidling, bedrohte eine Pädagogin mit einem Messer und forderte Geld. Die 24- Jährige gab dem Mann 50 Euro, danach ergriff er die Flucht. Nur wenig später konnte er festgenommen werden.